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Саммит ЛАГ обвинил власти Сирии в применении химоружия
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Саммит ЛАГ обвинил власти Сирии в применении химоружия 

РИА Новости 42 минуты назад
РИА НОВОСТИ. САММИТ ЛАГ ВЫСТУПИЛ С ОСУЖДЕНИЕМ ВЛАСТЕЙ СИРИИ, ОБВИНИВ ИХ В ПРИМЕНЕНИИ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ — ЗАЯВЛЕНИЕ
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