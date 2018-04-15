Захарова заявила о связи между делом Скрипалей и ситуацией в Сирии

«Посмотрите на доклады французских спецслужб или французских силовиков, которые вышли сразу после бомбардировок … там указано, что аргументацией основной фактуры являлись СМИ и социальные сети», — цитирует Захарову РИА Новости

По её словам, аналогичная ситуация в деле Скрипалей. «Всё идет через средства массовой информации», добавила Захарова.

Она назвала — это сходство «умерщвляющей пропагандой».

«Официоз, который управляет средствами массовой информации на Западе, приводит в разных точках земного шара вот этот спусковой механизм в действие», — подчеркнула официальный представитель МИД России.