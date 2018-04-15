Захарова заявила о связи между делом Скрипалей и ситуацией в Сирии 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что между делом об отравлении в британском Солсбери и ситуацией в Сирии есть огромное количество обобщающих моментов.
«Посмотрите на доклады французских спецслужб или французских силовиков, которые вышли сразу после бомбардировок … там указано, что аргументацией основной фактуры являлись СМИ и социальные сети», — цитирует Захарову РИА Новости.
По её словам, аналогичная ситуация в деле Скрипалей. «Всё идет через средства массовой информации», добавила Захарова.
Она назвала — это сходство «умерщвляющей пропагандой».
«Официоз, который управляет средствами массовой информации на Западе, приводит в разных точках земного шара вот этот спусковой механизм в действие», — подчеркнула официальный представитель МИД России.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предположил, что «фейк» о Думе призван переключить внимание с дела Скрипалей.