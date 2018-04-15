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Захарова рассказала о взаимосвязи «дела Скрипалей» и ситуации в Сирии
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Захарова рассказала о взаимосвязи «дела Скрипалей» и ситуации в Сирии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова увидела взаимосвязь межу так называемым «делом Скрипалей» и конфликтом в Сирии. Выступая в эфире телеканала «Россия 1» она отметила, что у двух этих ситуаций «огромное количество обобщающих моментов», что является признаком «умерщвляющей пропаганды».
"Опять же, это средства массовой информации", — пояснила представитель МИД, предложив желающим ознакомиться с докладами французских спецслужб или силовиков, которые вышли сразу после бомбардировок. «Там указано, что аргументацией основной фактуры являлись СМИ и социальные сети, — указала она. — То же самое в Солсбери в деле Скрипалей, все идет через средства массовой информации».
По ее мнению, «официоз, который управляет прессой на Западе, приводит в разных точках земного шара вот этот спусковой механизм в действие».
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