Захарова рассказала о взаимосвязи «дела Скрипалей» и ситуации в Сирии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова увидела взаимосвязь межу так называемым «делом Скрипалей» и конфликтом в Сирии . Выступая в эфире телеканала «Россия 1» она отметила, что у двух этих ситуаций «огромное количество обобщающих моментов», что является признаком «умерщвляющей пропаганды».

"Опять же, это средства массовой информации", — пояснила представитель МИД, предложив желающим ознакомиться с докладами французских спецслужб или силовиков, которые вышли сразу после бомбардировок. «Там указано, что аргументацией основной фактуры являлись СМИ и социальные сети, — указала она. — То же самое в Солсбери в деле Скрипалей, все идет через средства массовой информации».

По ее мнению, «официоз, который управляет прессой на Западе, приводит в разных точках земного шара вот этот спусковой механизм в действие».