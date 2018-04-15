Захарова: ОЗХО подтвердила уничтожение химоружия в Сирии

Захарова: ОЗХО «подписалась» под уничтожением химоружия в Сирии

"Химическое оружие в Сирии было уничтожено, и под этим подписалась Организация по запрещению химического оружия. Применяют химические вещества на территории Сирии экстремисты и боевики. Это доказанный факт", — заявила Захарова.

Она напомнила, что проект резолюции по расследованию использования боевиками в Сирии химического оружия, инициированный Россией несколько лет назад, был заблокирован США

Ранее Захарова прокомментировала доклад французских властей, в котором говорится о секретной программе Сирии по химоружию с 2013 года.