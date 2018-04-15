Захарова связала «дело Скрипалей» с Сирией

Захарова нашла связь между «делом Скрипалей» и ситуацией в Сирии

Такую общность двух событий она назвала "умерщвляющей пропагандой".

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