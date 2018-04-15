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Захарова прокомментировала введение новых санкций
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Захарова прокомментировала введение США новых санкций против России 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США вводит новые антироссийские санкции, чтобы изолировать Россию на международной аренде, передает РИА "Новости".
>>Кого коснутся новые антироссийские санкции
По ее словам, санкции, которые вводятся против России, "делаются уже без привязки хоть к каким-то реалиями".
"Если раньше нам говорили, что нас наказывают за Украину, то теперь формулировки изменились просто кардинально. Нас наказывают в принципе за то, что мы есть на международной арене. Вот именно так и сформулированы: за роль России в международных делах. Все", — сказала Захарова.
Она уточнила, что сначала Россию собирались сдерживать.
"Сначала это называлось сдерживанием, потом перешли к прямым угрозам и реализация мер изоляции. Не получилось изолировать всем миром, решили изолировать своими силами. Вот именно в такой последовательности", — заявила Захарова.
Ранее стало известно, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии в понедельник, 16 апреля.
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