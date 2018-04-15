Захарова прокомментировала введение новых санкций

Захарова прокомментировала введение США новых санкций против России

По ее словам, санкции, которые вводятся против России, "делаются уже без привязки хоть к каким-то реалиями".

"Если раньше нам говорили, что нас наказывают за Украину, то теперь формулировки изменились просто кардинально. Нас наказывают в принципе за то, что мы есть на международной арене. Вот именно так и сформулированы: за роль России в международных делах. Все", — сказала Захарова.

Она уточнила, что сначала Россию собирались сдерживать.

"Сначала это называлось сдерживанием, потом перешли к прямым угрозам и реализация мер изоляции. Не получилось изолировать всем миром, решили изолировать своими силами. Вот именно в такой последовательности", — заявила Захарова.