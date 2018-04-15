Немецкий политолог: Западная солидарность дошла до беспомощной слепоты

Немецкий политолог Александр Рар рассказал НСН как сегодня легко нарушать и тяжело соблюдать международное право не имеющее четких границ.

«Международное право переписывается и переделывается практически с конца прошлого столетия. Поэтому сегодня фактически два международных права. Одно, которое защищает суверенитет государства, а другое защищает людей и меньшинства, которые в нем живут. Во втором случае часто бывает так, что страна решает, что нужно защитить это меньшинство от нападения со стороны диктатора или автократа в этой стране, таким образом, обосновывая свою интервенцию на эту территорию. Если так говорить, то Россия Крыму так и действовала. Такие же действия были США и союзников в Косово. Сейчас американцы тоже могут говорить, что они действовали на грани международного права, потому что пошли защищать людей от злого диктатора Асада, который использовал химическое оружие», — объяснил эксперт.

Рар: Меркель зависла между желанием угодить США и немецким законом Политолог отметил, что в целом сегодня международное право очень размытое и не существует в том виде, в котором было хотя бы 50 лет назад. Во много именно с этой причиной связаны высказывания, в том числе немецких политиков.

«Германия находится в сложной ситуации. С одной стороны необходимо соблюдать международное право, с другой стороны Германия опасается не проявлять солидарность с союзническими государствами. Это очень опасно, потому что сегодня солидарность дошла до беспомощной слепоты. Понятно, что с чисто юридической точки зрения последние события происходят вне всяких рамок международного права и Германия это понимает. Поэтому Германия поддержит выдвинутую США, Великобританией и Францией резолюцию. Однако нужно понимать, что все дело в большой политике, где каждый стоит на своем. В этой связи вряд ли резолюция будет принята вообще», — резюмировал собеседник НСН.