Ещё
Хейли позлорадствовала об отсутствии у России друзей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хейли позлорадствовала об отсутствии у России друзей 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
У России «нет очень хороших друзей», заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
В интервью Fox News Хейли отметила, что российско-американские отношения «очень напряжены», особенно сейчас, после ударов западной коалиции по Сирии. Однако, отметила она, США не теряют надежды на улучшение.
При этом Хейли подчеркнула, что США не намерены «терпеть» политику России на украинском направлении, отравление британского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери, в котором также безосновательно обвиняют Москву, а также якобы имевшее место «вмешательство» России в выборы в США в 2016 году.
Напомним, президент Владимир Путин в ответ на вопрос о настоящих союзниках и врагах России напомнил слова императора Александра III: у России есть только два союзника — армия и военно-морской флот. Главными врагами России он назвал терроризм, ксенофобию и организованную преступность, а в контексте стран, с которыми у Москвы сложились добрые отношения, напомнил о БРИКС, куда входят Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка, ШОС и ОДКБ.
«Мы — великая ядерная держава, у нас один из крупнейших, практически равный с США, ядерный потенциал. Поэтому быть нашими врагами и друзьями одинаково почетно», — заключил Путин.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Москва объяснила нервозность и неадекватное поведение Запада Штайнмайер призвал не называть Россию врагом Швейцарская лаборатория прокомментировала слова Лаврова о веществе BZ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак угодила в громкий скандал115
Кого коснутся новые антироссийские санкции233
Захарова прокомментировала введение новых санкций118
Рыбке настал конец234
Золотые слитки пробили дно самолета в Домодедово229
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение