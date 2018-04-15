Хейли позлорадствовала об отсутствии у России друзей

В интервью Fox News Хейли отметила, что российско-американские отношения «очень напряжены», особенно сейчас, после ударов западной коалиции по Сирии . Однако, отметила она, США не теряют надежды на улучшение.

При этом Хейли подчеркнула, что США не намерены «терпеть» политику России на украинском направлении, отравление британского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери, в котором также безосновательно обвиняют Москву , а также якобы имевшее место «вмешательство» России в выборы в США в 2016 году.

Индия, Китай и Южная Африка, Напомним, президент Владимир Путин в ответ на вопрос о настоящих союзниках и врагах России напомнил слова императора Александра III: у России есть только два союзника — армия и военно-морской флот. Главными врагами России он назвал терроризм, ксенофобию и организованную преступность, а в контексте стран, с которыми у Москвы сложились добрые отношения, напомнил о БРИКС , куда входят Бразилия ШОС и ОДКБ.

«Мы — великая ядерная держава, у нас один из крупнейших, практически равный с США, ядерный потенциал. Поэтому быть нашими врагами и друзьями одинаково почетно», — заключил Путин.