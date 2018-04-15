В Госдуме рассказали об итогах встречи с Асадом‍

Асад также заявил, что Сирия РФ должны сообща противостоять агрессивной политике Запада. Собеседник депутатов, заверил, что страна продолжит свое развитие, не обращая внимания на действия Вашингтона и союзников. На восстановление экономики понадобится не меньше 400 млрд долларов и 10-15 лет, привел Саблин слова Асада. Сирийский лидер также сказал, что в его стране не ждут западные компании, особенно в нефтегазовой сфере.

Обсуждали еще много тем. Президент Сирии среди прочего заявил о том, что был бы рад использовать российский опыт в организации многопартийных выборов в своей стране, сообщил еще один участник разговора, замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Железняк . А вот обвинения Запада в том, что сирийское правительство до сих пор располагает химическим оружием, Асад комментировать отказался. Нет даже предмета для подобных разговоров, сказал он депутатам. В ходе разговора президент республики, кроме того, принял приглашение посетить Ханты-Мансийский автономный округ

В делегации по итогам общения убедились, что никакие провокации и даже бомбардировки со стороны стран Запада не повлияли на твердость позиций сирийского руководства и настроения жителей Сирии, резюмировал Железняк. По его мнению, агрессия западных стран только сплотила сирийский народ.