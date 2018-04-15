Захарова: международные организации проходят проверку на прочность из-за дела Скрипалей

По словам дипломата, и в деле Скрипалей, и в ситуации в Сирии идет «явная манипуляция данными внутри международных организаций».

"Наносится колоссальный удар по Совету Безопасности ООН ОЗХО [Организация по запрещению химического оружия] и так далее. Этот весь инструментарий, который давал возможность разным государствам на равных взаимодействовать, сейчас проходит колоссальную проверку на прочность", — сказала она в воскресенье в интервью программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым » на телеканале «Россия 1».

Захарова отметила, что действующие дипломаты, безусловно, должны проводить свою линию и продвигать свои интересы, в том числе и на площадках международных организаций, однако недопустимо «заниматься подлогом, который непосредственно связан с угрозой жизни людей».

"А те материалы, которые оказались у нас в руках (доклад ОЗХО — прим. ТАСС), говорят, прежде всего, о подлоге международного масштаба", — подчеркнула представитель МИД РФ.

ОЗХО опубликовала в четверг отчет по результатам расследования инцидента в Солсбери. Документ подтверждает использование токсичного химического вещества при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, однако при этом не указывает его название и происхождение.