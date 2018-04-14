Небензя: Удары по Сирии усугубляют гуманитарную катастрофу в стране

«Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии , несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом», — отметил дипломат.

По его словам, США идут по отработанной схеме. «Провокация, ложные обвинения, фальшивый приговор, наказание. Вы так теперь хотите вести международные дела? Это хулиганство в международных отношениях, и отнюдь не мелкое, с учетом того, что речь идет о ключевых ядерных державах, — заявил Небензя. — Вы с пренебрежением относитесь к уставу ООН … вы не ведете никакой работы в Совете Безопасности, вы с нами не консультируетесь, ложно уверяя всех в обратном. Вы подрываете авторитет Совета».

"Ваша агрессия — это мощный удар и угроза перспективам продолжения политического процесса в САР под эгидой ООН, который, несмотря на объективные сложности, с разной скоростью, но продвигался вперед. Чего тогда стоили ваши бесконечные упования на женевский процесс, если вы своими руками загоняете его в очередной кризис", — продолжил постпред РФ , призвав «США и союзников незамедлительно прекратить агрессивные действия в отношении Сирии и не допускать их впредь».

По мнению дипломата, США могли бы за 24 часа остановить войну в Сирии, дав команду своим «ручным террористам» прекратить борьбу против законной власти и с собственным народом. Нанося же удары по тем базам, с которых ведутся операции против экстремистов, Запад сам доказывает, что под прикрытием гуманитарной риторики оправдывает свое военное присутствие в Сирии потребностью разгрома исламистов, в то же время ведя с ними дело по расчленению страны.