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Небензя: Удары по Сирии усугубляют гуманитарную катастрофу в стране
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Небензя: Удары по Сирии усугубляют гуманитарную катастрофу в стране 

Российская Газета 14 апреля 2018
Фото: Российская Газета
«Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом», — отметил дипломат.
По его словам, США идут по отработанной схеме. «Провокация, ложные обвинения, фальшивый приговор, наказание. Вы так теперь хотите вести международные дела? Это хулиганство в международных отношениях, и отнюдь не мелкое, с учетом того, что речь идет о ключевых ядерных державах, — заявил Небензя. — Вы с пренебрежением относитесь к уставу ООН… вы не ведете никакой работы в Совете Безопасности, вы с нами не консультируетесь, ложно уверяя всех в обратном. Вы подрываете авторитет Совета».
"Ваша агрессия — это мощный удар и угроза перспективам продолжения политического процесса в САР под эгидой ООН, который, несмотря на объективные сложности, с разной скоростью, но продвигался вперед. Чего тогда стоили ваши бесконечные упования на женевский процесс, если вы своими руками загоняете его в очередной кризис", — продолжил постпред РФ, призвав «США и союзников незамедлительно прекратить агрессивные действия в отношении Сирии и не допускать их впредь».
По мнению дипломата, США могли бы за 24 часа остановить войну в Сирии, дав команду своим «ручным террористам» прекратить борьбу против законной власти и с собственным народом. Нанося же удары по тем базам, с которых ведутся операции против экстремистов, Запад сам доказывает, что под прикрытием гуманитарной риторики оправдывает свое военное присутствие в Сирии потребностью разгрома исламистов, в то же время ведя с ними дело по расчленению страны.
Небензя также отметил, что ему «было стыдно слушать, как в обоснование агрессии приводилась статья конституции США». «Мы с уважением относимся к праву каждого государства чтить свой основной закон, но в Вашингтоне пора бы уже выучить, что международный кодекс поведения, касающийся применения силы, регулируется Уставом ООН», — подчеркнул постпред РФ, добавив, что было бы любопытно узнать, «как отнесутся народы Великобритании и Франции к тому, что их руководство участвует в противоправных военных авантюрах, оглядываясь на американскую конституцию». «Вас все время тянет к колониализму, к неоколониализму», — заявил дипломат.
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