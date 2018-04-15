Цивилев: я стал другим человеком

Цивилев рассказал, как на него повлиял пожар в «Зимней вишне»

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев признался, что после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта стал "другим человеком", передает РИА "Новости".

"Моя жизнь кардинально изменилась после 25 марта. Я понимаю, что я стал совсем другим человеком. Думаю, что это повлияло не только на меня и на родственников погибших, думаю, что это 25 марта повлияло на всю нашу страну", — сказал Цивилев в интервью радио "Комсомольская правда", прозвучавшем в эфире в воскресенье.

Он пояснил, что чувствует на себе огромную ответственность, так как возглавил регион в столь непростое время.

Ранее Цивилев заявил, что трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" должна вывести на новый уровень общение с людьми и заботу о детях.

25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Этот пожар стал одним из крупнейших в России за 100 лет по числу жертв.