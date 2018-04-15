Химоружие в Сирии применяют боевики, заявила Захарова

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

"Химическое оружие в Сирии было уничтожено. Под этим подписалась Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Это раз. Применяют химические вещества на территории Сирии экстремисты и боевики. Это доказанный факт, и каждый раз, когда новый город, населенный пункт, село берется сирийской армией, там находятся схроны с химическими веществами. Это доказано жизнью, фактами", — сказала Захарова.

По ее словам, на территории Сирии было «много химии различного происхождения».

Официальный представитель МИД РФ уточнила, что для того, чтобы оценить происхождение этого химоружия, Россия , в том числе, направила в Совбез ООН несколько лет назад проект резолюции относительно расследования применения боевиками отравляющих химических веществ в Сирии.

"Как вы думаете, кто заблокировал этот проект? Соединенные Штаты и это многоголосие, которое они под себя просто подмяли", — сказала Захарова.

Она также подчеркнула, что у США химическое оружие до сих пор не уничтожено.

"Мы так много говорим о сирийском химическом оружии. У американцев химическое оружие не уничтожено до сих пор, и они его не собираются в ближайшее время уничтожать. И сроки переносят уже на середину 20-х годов", — отметила Захарова.

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