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Химоружие в Сирии применяют боевики, заявила Захарова
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Химоружие в Сирии применяют боевики, заявила Захарова 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 апр — РИА Новости. Химическое оружие в Сирии было уничтожено, под этим «подписалась» ОЗХО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
"Химическое оружие в Сирии было уничтожено. Под этим подписалась Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Это раз. Применяют химические вещества на территории Сирии экстремисты и боевики. Это доказанный факт, и каждый раз, когда новый город, населенный пункт, село берется сирийской армией, там находятся схроны с химическими веществами. Это доказано жизнью, фактами", — сказала Захарова.
По ее словам, на территории Сирии было «много химии различного происхождения».
Официальный представитель МИД РФ уточнила, что для того, чтобы оценить происхождение этого химоружия, Россия, в том числе, направила в Совбез ООН несколько лет назад проект резолюции относительно расследования применения боевиками отравляющих химических веществ в Сирии.
"Как вы думаете, кто заблокировал этот проект? Соединенные Штаты и это многоголосие, которое они под себя просто подмяли", — сказала Захарова.
Она также подчеркнула, что у США химическое оружие до сих пор не уничтожено.
"Мы так много говорим о сирийском химическом оружии. У американцев химическое оружие не уничтожено до сих пор, и они его не собираются в ближайшее время уничтожать. И сроки переносят уже на середину 20-х годов", — отметила Захарова.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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