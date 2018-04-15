Ещё
В Совфеде назвали США шулерами и мошенниками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде назвали США шулерами и мошенниками 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич объяснил сложности взаимоотношений России и Соединенных Штатов, а так же возможные меры, которые будут предприняты в ближайшее время, передает НСН.
"Эти достойные ответы будут в дипломатическом и военном отношении. Мы имеем дело с шулерами и мошенниками, с ними, пока их не схватишь за руку по-другому работать нельзя. А если вдруг ты увидел обман и дал в лоб, то по их закону ты будет отвечать, потому что не докажешь, что он обманщик и лжец", — объяснил Франц Клинцевич.
Ранее стало известно о подготовке Вашингтоном нового пакета санкций в отношении России из-за поддержки сирийских властей.
Газета.Ru: последние новости
Эксперт рассказал, кто попадёт под новые санкции США Захарова прокомментировала введение США новых санкций против России МИД: американский миф разлетелся в клочья
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты обрадовали россиян113
В Германии столкнулись два самолёта5
Банки требуют оплатить обслуживание уже закрытых карт51
Китай бросил вызов США252
«Оттеснить Россию и сместить Асада»267
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение