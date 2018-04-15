Британские спецслужбы планируют атаковать российские компьютерные сети 

Спецслужбы Великобритании готовы атаковать российские компьютерные сети в ответ на возможные «агрессивные» действия Москвы в киберпространстве.
Как пишет издание Sunday Times со ссылкой на источники в органах безопасности страны, в работе участвуют Центр правительственной связи и министерство обороны. Отмечается, что ожидается кибератаки на объекты инфраструктуры. Также ожидается, что Россия может распространить в сети «компромат» на членов британского правительства.
Отношения России и Великобритании резко обострились после инцидента в Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.
Ранее Владимир Путин потребовал от Федеральной службы безопасности усилить защищенность России от хакерских атак. Глава государства отметил, что для осуществления задачи нужно совершенствовать государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий хакерских атак на российские информационные ресурсы. Обязательно следует повышать надежность конфиденциальной связи силовых структур и органов власти в Сети, подчеркнул Путин.