МИД России критически изучит подготовленный «западной тройкой» проект резолюции по Сирии 

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал сообщения о том, что США, Великобритания и Франция подготовили свой проект резолюции по Сирии в Совете Безопасности ООН.
«Мы будем критически смотреть на предложения западной тройки. Ничего для себя заранее не исключаем, если там будут разумные элементы, будем над ними работать», — цитирует Рябкова ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Нацсобрании Франции пройдут дебаты после ударов по объектам в Сирии.
Подробнее — в материале RT.