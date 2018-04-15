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МИД России критически изучит подготовленный «западной тройкой» проект резолюции по Сирии
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МИД России критически изучит подготовленный «западной тройкой» проект резолюции по Сирии 

RT на русском 25 минут назад
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал сообщения о том, что США, Великобритания и Франция подготовили свой проект резолюции по Сирии в Совете Безопасности ООН.
«Мы будем критически смотреть на предложения западной тройки. Ничего для себя заранее не исключаем, если там будут разумные элементы, будем над ними работать», — цитирует Рябкова ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Нацсобрании Франции пройдут дебаты после ударов по объектам в Сирии.
Подробнее — в материале RT.
RT на русском: последние новости
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