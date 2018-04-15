МИД России критически изучит подготовленный «западной тройкой» проект резолюции по Сирии

«Мы будем критически смотреть на предложения западной тройки. Ничего для себя заранее не исключаем, если там будут разумные элементы, будем над ними работать», — цитирует Рябкова ТАСС

Ранее сообщалось, что в Нацсобрании Франции пройдут дебаты после ударов по объектам в Сирии.

Подробнее — в материале RT.