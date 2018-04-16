Корбин: прекращение конфронтации Запада с РФ может помочь урегулировать конфликт в Сирии

По его словам, инспекторам ОЗХО «должен быть предоставлен полный доступ для сбора доказательств» на месте предполагаемой химической атаки в сирийской Думе . «Смена риторики бесконечной конфронтации с Россией также может помочь снизить температуру и привести к единодушию ООН для осуществления многосторонних действий, чтобы скорее положить конец страданиям Сирии», — написал он, призвав перестать «подливать масла в огонь» сирийского конфликта.

Корбин ранее предложил ограничить полномочия британского правительства самостоятельно, без согласования с парламентом принимать решения об участии в военных конфликтах. Он указал на важность ООН в принятии решений, связанных с военным вмешательством иностранных государств в сирийских конфликт.

Глава лейбористов призвал премьер-министра Соединенного Королевства Терезу Мэй обнародовать юридические основания для удара по Сирии, на который она пошла без консультаций с парламентом. Корбин отметил, что действия вне законных рамок побуждают к подобному и других участников международных отношений.