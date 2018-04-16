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Корбин: прекращение конфронтации Запада с РФ может помочь урегулировать конфликт в Сирии
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Корбин: прекращение конфронтации Запада с РФ может помочь урегулировать конфликт в Сирии 

ТАСС 39 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ЛОНДОН, 16 апреля. /ТАСС/. Прекращение бесконечной конфронтации Запада с Россией может помочь урегулировать конфликт в Сирии. Об этом в статье, опубликованной в понедельник газетой The Guardian, написал лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин.
По его словам, инспекторам ОЗХО «должен быть предоставлен полный доступ для сбора доказательств» на месте предполагаемой химической атаки в сирийской Думе. «Смена риторики бесконечной конфронтации с Россией также может помочь снизить температуру и привести к единодушию ООН для осуществления многосторонних действий, чтобы скорее положить конец страданиям Сирии», — написал он, призвав перестать «подливать масла в огонь» сирийского конфликта.
Корбин ранее предложил ограничить полномочия британского правительства самостоятельно, без согласования с парламентом принимать решения об участии в военных конфликтах. Он указал на важность ООН в принятии решений, связанных с военным вмешательством иностранных государств в сирийских конфликт.
Глава лейбористов призвал премьер-министра Соединенного Королевства Терезу Мэй обнародовать юридические основания для удара по Сирии, на который она пошла без консультаций с парламентом. Корбин отметил, что действия вне законных рамок побуждают к подобному и других участников международных отношений.
Ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен, по данным Минобороны РФ, самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума.
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