Корбин предложил запретить британскому кабмину принимать решения об участии в конфликтах

«Субботняя атака на объекты, которые, как считается, связаны с производством химического оружия в Сирии, была неправильной и ошибочной. Она была либо чисто символической — продемонстрировать разрушение зданий, которые пустуют и неэффективны, либо стала предвестником более широких военных действий. Это может привести к безрассудной эскалации войны и гибели людей, а также к прямой конфронтации между США Россией », — написал Корбин в статье для The Guardian

По его словам, такие действия «не предполагают прекращение войны и страданий, а также спасение жизней. Скорее наоборот — активизация военных действий приведет лишь к увеличению числа погибших и беженцев».

Корбин также обратил внимание, что проведенные в выходные военные действия были сомнительны с юридической точки зрения. «Без разрешения ООН правительства США и Великобритании наделили себя полномочиями действовать в одностороннем порядке», — отметил Корбин.

«Тот факт, что премьер-министр отдала приказ об атаке без разрешения парламента, только подчеркивает слабость правительства, которое на самом деле просто ждало решения воинственного и нестабильного президента США. Вот почему мы настаиваем на том, чтобы за парламентом было последнее слово при планировании военных действий в будущем», — отметил политик.

Ливии и Ираном, Он подчеркнул, что «дальнейшие военные действия были бы безрассудными». После «катастрофических интервенций в Ираке Афганистане продолжающаяся война в Сирии чревата опасностью более широкого конфликта, начиная с вовлечения России и продолжая Турцией Израилем и другими странами», отметил Корбин.

На прошлой неделе Корбин также обвинил британское правительство в ожидании «инструкций от Дональда Трампа », чтобы принять решение по Сирии.