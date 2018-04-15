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Корбин: полномочия британского кабмина в вопросе участия в конфликтах нужно ограничить
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Корбин: полномочия британского кабмина в вопросе участия в конфликтах нужно ограничить 

ТАСС 45 минут назад
ЛОНДОН, 15 апреля. /ТАСС/. Лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин предложил ограничить полномочия правительства самостоятельно, без согласования с парламентом принимать решения об участии в военных конфликтах. Об этом политик заявил в воскресенье в эфире вещательной корпорации Би-би-си.
"Я думаю, нам нужно что-то более надежное, например, закон о военных полномочиях, чтобы правительство было подотчетно парламенту в том, что оно делает от нашего имени", — сказал Корбин.
Он указал на важность ООН в принятии решений, связанных с военным вмешательством иностранных государств в сирийский конфликт. «Я могу поддержать участие [в конфликте] в Сирии, если ООН стоит за этим», — подчеркнул лидер лейбористов. По его мнению, политического решения конфликта и прекращения огня можно добиться лишь в ООН. Как считает Корбин, создание сил ООН для обеспечения прекращения огня «спасет много жизней».
Глава лейбористов ранее призвал премьер-министра Соединенного Королевства Терезу Мэй обнародовать юридические основания для удара по Сирии, на который она пошла без консультаций с парламентом. Корбин отметил, что действия вне законных рамок побуждают к подобному и других участников международных отношений.
По данным опубликованного в воскресенье опроса социологической службы Survation, более 50% британцев не одобряют решение Мэй ударить по Сирии без согласия парламента.
Ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен, по данным Минобороны РФ, самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума.
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