МИД РФ: Россия нацелена вывести отношения с Западом из опасного пике 

«Мы будем спокойно, методично и профессионально работать, используя все шансы для выведения ситуации из нынешнего крайне опасного политического пике», — приводит ТАСС слова дипломата.
Рябков также заверил, что Москва тщательно рассмотрит подготовленный США, Францией и Великобританией проект резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии. «Мы будем критически смотреть на предложения „западной тройки“, — подчеркнул Рябков. — Ничего для себя заранее не исключаем, если там будут разумные элементы, будем над ними работать». Вместе с тем, дипломат отметил, что поиск компромисса в сложившихся условиях крайне затруднителен.
Очередной виток в негативном развитии отношений между Россией и странами Запада явился следствием ракетного удара, нанесенного Вашингтоном, Лондоном и Парижем по сирийским объектам под предлогом использования Дамаском химоружия против мирного населения. В этой связи Рябков напомнил, что запасы сирийского химического оружия были уничтожены «в режиме тесного сотрудничества вовлеченных стран, в том числе США, причем под строжайшим международным контролем».
Москва решительно осуждает силовые меры, предпринятые в отношении суверенного государства.