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Реакцию швейцарской лаборатории на заявление Сергея Лаврова о веществе BZ разъяснил эксперт
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Реакцию швейцарской лаборатории на заявление Сергея Лаврова о веществе BZ разъяснил эксперт 

360tv.ru 32 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк пояснил реакцию швейцарской химической лаборатории на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о веществе BZ, состоявшего на вооружении Великобритании и США. Скорее всего лаборатории находятся под давлением, высказал свое предположение эксперт. Его слова привел RT.
Очевидно, что в настоящий момент институты, которые должны отвечать за региональную и глобальную безопасность, в том числе и ОЗХО, подвержены очень серьезному давлению со стороны внешних сил… Мы видели, как представители Великобритании, США и других государств, не дожидаясь не то чтобы итогов, но даже начала расследования, обвинили наше государство. В этом контексте любая информация, которая может поставить под сомнение их голословные выводы, очень невыгодна коллективному Западу
— Никита Данюк.
По словам Никиты Данюка, вероятнее всего в обозримом будущем международной общественности будет заявлено, что Россия непричастна к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Однако в массовом сознании к тому времени уже прочно закрепится смысловая связка: Москва-Кремль-Скрипали-отравление.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 14 апреля, что специалисты из Швейцарии идентифицировали вещество, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Оно называется BZ и, по словам главы российского внешнеполитического ведомства, стояло на вооружении США и Великобритании. В России этот химикат не производили.
После этого заявления Сергея Лаврова химическая лаборатория в швейцарской Шпице, где изучались пробы с места отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщила в своем Twitter, что не может прокомментировать заявление министра иностранных дел России.
360tv.ru: последние новости
МИД России заявил о готовности Москвы достойно ответить на силовое давление США Башар Асад рассказал об отдыхе своих детей в российском Крыму Швейцарская лаборатория отказалась комментировать заявление Лаврова о химикате BZ‍
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