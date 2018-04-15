Реакцию швейцарской лаборатории на заявление Сергея Лаврова о веществе BZ разъяснил эксперт

Очевидно, что в настоящий момент институты, которые должны отвечать за региональную и глобальную безопасность, в том числе и ОЗХО , подвержены очень серьезному давлению со стороны внешних сил… Мы видели, как представители Великобритании, США и других государств, не дожидаясь не то чтобы итогов, но даже начала расследования, обвинили наше государство. В этом контексте любая информация, которая может поставить под сомнение их голословные выводы, очень невыгодна коллективному Западу

— Никита Данюк.

По словам Никиты Данюка, вероятнее всего в обозримом будущем международной общественности будет заявлено, что Россия непричастна к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Однако в массовом сознании к тому времени уже прочно закрепится смысловая связка: Москва-Кремль-Скрипали-отравление.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 14 апреля, что специалисты из Швейцарии идентифицировали вещество, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Оно называется BZ и, по словам главы российского внешнеполитического ведомства, стояло на вооружении США и Великобритании. В России этот химикат не производили.

После этого заявления Сергея Лаврова химическая лаборатория в швейцарской Шпице, где изучались пробы с места отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщила в своем Twitter, что не может прокомментировать заявление министра иностранных дел России.