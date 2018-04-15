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Великобритания ударит по активам российских олигархов
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Великобритания ударит по активам российских олигархов 

Авторадио 1 час назад
Лондон готовит меры против ближайшего окружения Владимира Путина. По информации газеты The Sunday Times, Британия в ближайшее время примет финансовые меры в отношении российских олигархов. Тех, кто имеет тайные активы в Соединенном Королевстве. Помимо этого, сообщается, что британские спецслужбы узнали о том, что российские хакеры готовят атаку на высокопоставленных лиц страны. Киберпреступники якобы подготовили компромат на политическую элиту королевства и намерены его опубликовать. Лондон разрабатывает ответные меры и готовится атаковать российские компьютерные сети, отмечает издание.
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