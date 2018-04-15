Гаспарян: обстрелы Сирии говорят глубоком международном политическом кризисе 

В эфире Sputnik Беларусь журналист, писатель и общественный деятель Армен Гаспарян отметил ряд обстоятельств американской атаки.
И то, что происходит в Сирии, это игра в долгую. Разгром ИГИЛ — это еще только полдела, впереди много-много работы", — сказал эксперт. Гаспарян\: о трех обстоятельствах ракетного удара США по Сирии
Гаспарян с сожалением отметил «совершенно запредельную пассивность ООН».
Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ракетно-бомбовых ударов по Сирии. По словам американского лидера, он принял решение произвести «точечные удары» в ответ на предполагаемую химическую атаку на прошлой неделе в сирийском городе Дума.
В военной операции также принимают участие Великобритания и Франция.
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