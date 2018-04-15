Тереза Мэй объяснила участие Британии в ударе по Сирии

По словам премьер-министра Великобритании, участие в операции, подготовленной США , было направлено на уничтожение химического оружия в мире.

«Тереза Мэй основывалась на значительной части информации, в том числе разведки, указывающей, что Сирийский режим несет ответственность за нападение на Думу , которое привело к удару в субботу со стороны Великобритании, Франции и Соединенных Штатов», — говорится в Twitter премьер-министра Великобритании.

В видеообращении говорится, что Великобритания, США и Франция приняли решение нанести удар по Сирии на основе значительного объема информации (в том числе данных разведки), которая свидетельствовала об ответственности сирийского режима за атаку в Думе. В частности, в заявлении говорится, что химическая бомба была сброшена с вертолета, а у оппозиции нет ни вертолетов, ни химических бомб.