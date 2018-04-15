Ещё
Тереза Мэй объяснила участие Британии в ударе по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тереза Мэй объяснила участие Британии в ударе по Сирии 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам премьер-министра Великобритании, участие в операции, подготовленной США, было направлено на уничтожение химического оружия в мире.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своем Twitter разместила видеообращение, в котором объяснила, почему США, Великобритания и Франция приняли участие в военном операции в Сирии.
«Тереза Мэй основывалась на значительной части информации, в том числе разведки, указывающей, что Сирийский режим несет ответственность за нападение на Думу, которое привело к удару в субботу со стороны Великобритании, Франции и Соединенных Штатов», — говорится в Twitter премьер-министра Великобритании.
В видеообращении говорится, что Великобритания, США и Франция приняли решение нанести удар по Сирии на основе значительного объема информации (в том числе данных разведки), которая свидетельствовала об ответственности сирийского режима за атаку в Думе. В частности, в заявлении говорится, что химическая бомба была сброшена с вертолета, а у оппозиции нет ни вертолетов, ни химических бомб.
Ранее сообщалось, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу BBC заявил, что основной причиной нанесения авиаудара по объектам на территории Сирии стало желание пресечь использование химического оружия в мире.
ТК «Звезда»: последние новости
В Швейцарской лаборатории ответили Лаврову на заявление о химикате BZ В Совфеде прокомментировали итоги голосования в Совете Безопасности ООН по Сирии Действия США в Сирии не останутся без последствий — посол России в США
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США408
Ракеты Трампа подстрелили рубль300
Штайнмайер встал на защиту России320
В «Артеке» рассказали, как отдыхали дети Асада31
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова201
Видео
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика
00:15
Асад похвалил российские оружие
Армия В мире
00:58
Подписчики ополчились на Галкина
Шоу-бизнес
03:51
«Это хулиганство в международных отношениях»
Политика Статьи
00:24
США показали удар подлодки по Сирии
Армия
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:00
Отравление Скрипалей сравнили со штурмом «Норд-Оста»
Происшествия
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение