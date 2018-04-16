Лидеры сирийских христиан осудили удары США и его союзников по Сирии

"Мы, патриархи: Иоанн X, греко-православный патриарх Антиохийский и всего Востока; Игнатий Афрем II, Сирийский православный патриарх Антиохийский и всего Востока; и Иосиф Абси, Греко-Мелкитский католический патриарх Антиохийский, Александрийский и Иерусалимский, осуждаем и изобличаем вероломное нападение, которое имело место в это утро против Сирии, нашей дорогой родины, США, Францией и Великобританией, под предлогом использования химического оружия сирийским правительством", — говорится в совместном заявлении религиозных лидеров, который приводит Синодальный отдел РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

"Эта жестокая агрессия является очевидным нарушением международного права и Устава Организации Объединенных Наций , так как речь идет о неоправданном нападении против суверенной страны, члена Организации Объединенных Наций. Утверждения Соединенных Штатов и других стран о том, что сирийская армия использует химическое оружие и что Сирия является страной, которая обладает и использует такое оружие, необоснованны и не подкреплены четкими и достаточными доказательствами. Мы с прискорбием констатируем, что эти бомбардировки были совершены могущественными странами, которым Сирия не причинила никакого ущерба", — отмечают патриархи.

Также они призвали «все Церкви в странах, участвовавших в нанесении ударов, выполнить свои христианские обязанности, согласно учению Евангелия, осудить эту агрессию и призвать свои правительства заняться защитой международного мира».

"Эта жестокая агрессия разрушает шансы на мирное политическое решение и ведет к эскалации насилия и дальнейшим осложнениям. Эта несправедливая агрессия поощряет террористические организации и дает им импульс для продолжения их варварских действий. Мы призываем Совет Безопасности Организации Объединенных Наций сыграть свою роль в обеспечении мира вместо того, чтобы способствовать эскалации войн", — заявляют христианские лидеры Сирии.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл обсудил удары с папой Римским, после чего в разговоре с журналистами отметил, что «христиане не могут оставаться в стороне от всего, что происходит в Сирии», «нужно сделать все, чтобы остановить кровопролитие».