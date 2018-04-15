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МИД Франции рассчитывает убедить США сохранить договор с Ираном по ядерной программе
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МИД Франции рассчитывает убедить США сохранить договор с Ираном по ядерной программе 

ТАСС 33 минуты назад
ПАРИЖ, 15 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает важным продолжить диалог с Вашингтоном с тем, чтобы убедить США в необходимости сохранения договора с Ираном по ядерной программе. Он этом он заявил в интервью, опубликованном в воскресенье газетой Le Journal du dimanche.
"Франция считает венские договоренности важным завоеванием в борьбе с распространением ядерного оружия", — отметил министр. Он подчеркнул важность сохранения их «в качестве гарантии отказа Ирана от доступа к ядерному оружию».
По словам главы французского внешнеполитического ведомства, «все, что способно гарантировать на международном уровне нераспространение химического ядерного оружия, должно неукоснительно соблюдаться». «Именно поэтому необходимо продолжать наш диалог с США, чтобы убедить их не отказываться от соглашения», — заявил Ле Дриан. Одновременно он подчеркнул, что важно не допустить дальнейших разработок Ираном баллистического оружия.
Как ранее сообщили в Елисейском дворце, президент Франции Эмманюэль Макрон совершит первый государственный визит в США 23-25 апреля по приглашению американского коллеги Дональда Трампа. Планируется, что иранская ядерная программа станет одной из тем предстоящей встречи лидеров двух стран.
В июле 2015 года Иран, постоянные члены Совета Безопасности ООН — Россия, Великобритания, Китай, США, Франция, — а также Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы, в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность и поставить ее под международный контроль. В январе 2016 года было объявлено о начале реализации сделки.
В январе 2018 года Дональд Трамп заявил, что США прекратят участие в СВПД, если в него не будут внесены изменения.
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