МИД Франции рассчитывает убедить США сохранить договор с Ираном по ядерной программе

"Франция считает венские договоренности важным завоеванием в борьбе с распространением ядерного оружия", — отметил министр. Он подчеркнул важность сохранения их «в качестве гарантии отказа Ирана от доступа к ядерному оружию».

По словам главы французского внешнеполитического ведомства, «все, что способно гарантировать на международном уровне нераспространение химического ядерного оружия, должно неукоснительно соблюдаться». «Именно поэтому необходимо продолжать наш диалог с США, чтобы убедить их не отказываться от соглашения», — заявил Ле Дриан. Одновременно он подчеркнул, что важно не допустить дальнейших разработок Ираном баллистического оружия.

Как ранее сообщили в Елисейском дворце, президент Франции Эмманюэль Макрон совершит первый государственный визит в США 23-25 апреля по приглашению американского коллеги Дональда Трампа . Планируется, что иранская ядерная программа станет одной из тем предстоящей встречи лидеров двух стран.

Россия, Великобритания, В июле 2015 года Иран, постоянные члены Совета Безопасности ООН Китай , США, Франция, — а также Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана . Разработанный ими Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предусматривает отмену санкций ООН , США и ЕС , наложенных на Иран из-за его ядерной программы, в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность и поставить ее под международный контроль. В январе 2016 года было объявлено о начале реализации сделки.

В январе 2018 года Дональд Трамп заявил, что США прекратят участие в СВПД, если в него не будут внесены изменения.