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Небензя: попытки превратить Россию в страну-изгоя обречены на провал
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Небензя: попытки превратить Россию в страну-изгоя обречены на провал 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Попытки ряда государств превратить Россию в страну-изгоя обречены на провал, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в эфире телеканала «Россия 1».
"Если хотят превратить нашу страну в изгоя, эти попытки обречены на провал. Они — это ограниченная группа государств, которая преследует свои интересы в этом водевиле, который они сейчас разыгрывают. Мир-то побольше, чем те две-три-четыре-пять-шесть стран, которые в этом напрямую заинтересованы. Напрямую в этом заинтересовано на самом деле гораздо меньше стран", — сказал он.
Небензя подчеркнул, что страны, обвиняющие Россию в применении боевого отравляющего вещества на территории Великобритании, пытаются ослабить роль Москвы не только в сирийском химическом урегулировании, но и в целом на международной арене.
"Скрипаль — это все другая серия того же химического эпизода, это даже не химический эпизод, это серия фильма, который называется «давайте загоним Россию в угол». Провокация в Солсбери — это, несомненно, попытка дискредитировать, делигитимизировать Россию. Мы это видим, это происходит на наших глазах, — отметил он. — Люди ставят вопрос, а имеет ли Россия вообще право голоса на международной арене, если она покрывает убийцу [президента Сирии Башара] Асада и если она сама применяет химическое оружие на территории страны — постоянного члена Совбеза ООН".
Небензя также ответил на вопрос, можно ли назвать текущую международную ситуацию повторением Карибского кризиса. «Я надеюсь, что это не так. Никому бы не хотелось повторения Карибского кризиса», — сказал он.
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