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МИД рассказал о разлетевшемся в клочья американском мифе
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МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» американском мифе о доминировании 

Деловая газета «Взгляд» 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия может дать достойный ответ на любую попытку силового давления со стороны Вашингтона, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.
«Достойный ответ на любую попытку силового давления со стороны США у нас есть», — передает его слова ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что в 2018 году военно-технический расклад «кардинальным образом» поменялся в пользу России, а американский миф о «вхождении в эпоху их повсеместного и безраздельного доминирования» «разлетелся в клочья», просуществовав не более 10 лет.
«Россия вернулась на свои исторически востребованные позиции одного из гарантов стабильности и справедливости в глобальных делах на основе международного права», — отметил Ермаков.
По его словам, рано или поздно американцам «придется договариваться с Россией».
«Причем им, наверное, полезнее было бы это сделать рано, а не поздно, так как военно-технологический вес США в глобальном раскладе сил неизменно падает», — заключил Ермаков.
Отметим, что провал удара западной коалиции по Сирии ранее окрестили началом заката военной гегемонии США. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о фантастической работе сирийской ПВО, которая перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции из 103.
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