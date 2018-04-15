Асад призвал Россию противостоять агрессивной политике Запада

Официальная делегация парламентариев РФ прибыла с визитом в Сирию 11 апреля.

По словам Саблина, Асад на встрече заявил, что «наше сотрудничество должно противостоять агрессивной политике Запада». Саблин добавил, что, по словам Асада, Сирия не считает россиян иностранцами, а считает, что РФ прошла с САР «все этапы войны».

"Асад отметил, что с каждой новой встречей не только больше новых тем, но и больше конструктивных подходов и решений", — сказал российский депутат, добавив, что, по словам сирийского президента, «самое важное для нас, что Россия становится все более сильной и Россия с нами».

Саблин добавил, что Асад рассчитывает на конструктивное сотрудничество с нашей стороной.

По его словам, стороны «наметили конкретные, важные и интересные проекты по сотрудничеству, пока рано о них говорить, но они будут полезны для обеих наших стран, и президент Асад обещал личную поддержку проектов».