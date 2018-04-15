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Сирийские фанаты оскорбляли Трампа во время матча «Тишрин» — «Джихад»
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Сирийские фанаты оскорбляли Трампа во время матча «Тишрин» — «Джихад» 

Чемпионат.com 30 минут назад
Болельщики клуба «Тишрин» оскорбляли президента США Дональда Трампа во время матча чемпионата Сирии с командой «Джихад».
Фанаты «Тишрина» вывесили два баннера — на английском, где недвусмысленно послали Трампа на три буквы, и на арабском: «Прекрати убивать людей под лозунгами мира».
Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии в ответ на химическую атаку, в проведении которой Запад обвиняет сирийскую армию. После этого Трамп заявил, что испытывает гордость за американскую армию, которая «скоро станет лучшей в истории страны».
Видео можно посмотреть в YouTube-канале Ultras Eagles 09.
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