Сирийские фанаты оскорбляли Трампа во время матча «Тишрин» — «Джихад»

Фанаты «Тишрина» вывесили два баннера — на английском, где недвусмысленно послали Трампа на три буквы, и на арабском: «Прекрати убивать людей под лозунгами мира».

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания Франция нанесли авиаудары по Сирии в ответ на химическую атаку, в проведении которой Запад обвиняет сирийскую армию. После этого Трамп заявил, что испытывает гордость за американскую армию, которая «скоро станет лучшей в истории страны».

Видео можно посмотреть в YouTube-канале Ultras Eagles 09.