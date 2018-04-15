В «Артеке» рассказали, как отдыхали дети Асада

Директор «Артека» рассказал подробности отдыха детей Асада в 2017 году

По словам Алексея Каспржака, руководство лагеря тогда не знало, что это дети сирийского лидера.

«Да, они отдыхали. Они отдыхали как обыкновенные дети. Дети с такой фамилией у нас были. Кто их папа, я не знал».

Каспржак уточнил, что в детском центре отдыхали все трое детей Башара Асада — сыновья Карим и Хафез и дочь Зейн.