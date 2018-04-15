В «Артеке» рассказали, как отдыхали дети Асада

По словам Алексея Каспржака, руководство лагеря тогда не знало, что это дети сирийского лидера.
Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва».
«Да, они отдыхали. Они отдыхали как обыкновенные дети. Дети с такой фамилией у нас были. Кто их папа, я не знал».
Каспржак уточнил, что в детском центре отдыхали все трое детей Башара Асада — сыновья Карим и Хафез и дочь Зейн.
«В «Артеке» можно быть только одну смену в год. Для них не делалось никаких исключений в этой части. Разговаривали на английском и арабском языке. По-моему, им понравилось. Они сильно спортивные ребята, если я правильно помню».