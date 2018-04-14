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НАТО призывает Дамаск, Москву и Тегеран обеспечить гуманитарный доступ в Сирии
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НАТО призывает Дамаск, Москву и Тегеран обеспечить гуманитарный доступ в Сирии 

Говорит Москва 18 часов назад
Заявление было сделано на пресс-конференции по итогам совещания Северо-Атлантического совета. На нём Соединённые Штаты, Великобритания и Франция проинформировали союзников о ситуации в Сирии после авиаударов.
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