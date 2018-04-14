НАТО призывает Дамаск, Москву и Тегеран обеспечить гуманитарный доступ в Сирии

Заявление было сделано на пресс-конференции по итогам совещания Северо-Атлантического совета. На нём Соединённые Штаты, Великобритания и Франция проинформировали союзников о ситуации в Сирии после авиаударов.