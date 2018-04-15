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Кисляк объяснил, почему не стоит опасаться слов Хейли
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Кисляк объяснил, почему не стоит опасаться слов Хейли 

Вести.Ru 54 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Бывший посол России в США, член Совета Федерации Сергей Кисляк не считает необходимым относиться с опаской к словам постпреда Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли о том, что время переговоров по Сирии прошло. Хейли заявила об этом после ударов США, Франции и Великобритании по Сирии накануне, 14 апреля.
По словам Кисляка, прежде всего России нечего опасаться. «Мы сильная держава, мы способны обеспечить безопасность нашего народа и наших друзей. Я всегда из этого исхожу и рекомендую всем друзьям тоже», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24». По словам бывшего посла, ему неизвестно, о каких именно переговорах говорит Хейли, так как по Сирии «до сих пор ни в каких переговорах серьезных американцы, собственно говоря, и не участвовали».
По словам дипломата, изменение ситуации в Сирии к лучшему — результат работы России и еще нескольких стран, «и американцы оказались здесь не у дел». При этом, добавил Кисляк, в Москве «с самого начала хотели, чтобы они были частью этого процесса».
По его мнению, нет ничего нового и в игнорировании Вашингтоном Совета безопасности ООН при принятии решений, подобных ударам по Сирии. В качестве примера Сергей Кисляк привел войны в Югославии, Ливии и Ираке с участием военных США.
"К сожалению, это часть американского мышления, — сказал он. — Надо сказать, что мы с вами, многие европейские даже страны, когда говорим об ООН, мы говорим: «мы в ООН». А американцы думают и говорят по-другому: «мы и ООН». То есть, в той мере, в которой ООН обслуживает их интересы, они готовы с ООН работать".
При этом, по мнению Кисляка, «разговаривать надо со всеми и везде, и американцы, как бы они ни пытались из себя строить абсолютно исключительную и единственную востребованную нацию в мире, таковой на самом деле не являются».
"В ООН представлены все государства, и нам очень важно, чтобы нас хорошо понимали в мире, и чтобы американцам все же приходилось оглядываться на общественное мнение в мире тоже", — сказал он.
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