Кисляк объяснил, почему не стоит опасаться слов Хейли

По словам Кисляка, прежде всего России нечего опасаться. «Мы сильная держава, мы способны обеспечить безопасность нашего народа и наших друзей. Я всегда из этого исхожу и рекомендую всем друзьям тоже», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24». По словам бывшего посла, ему неизвестно, о каких именно переговорах говорит Хейли, так как по Сирии «до сих пор ни в каких переговорах серьезных американцы, собственно говоря, и не участвовали».

По словам дипломата, изменение ситуации в Сирии к лучшему — результат работы России и еще нескольких стран, «и американцы оказались здесь не у дел». При этом, добавил Кисляк, в Москве «с самого начала хотели, чтобы они были частью этого процесса».

По его мнению, нет ничего нового и в игнорировании Вашингтоном Совета безопасности ООН при принятии решений, подобных ударам по Сирии. В качестве примера Сергей Кисляк привел войны в Югославии, Ливии Ираке с участием военных США.

"К сожалению, это часть американского мышления, — сказал он. — Надо сказать, что мы с вами, многие европейские даже страны, когда говорим об ООН, мы говорим: «мы в ООН». А американцы думают и говорят по-другому: «мы и ООН». То есть, в той мере, в которой ООН обслуживает их интересы, они готовы с ООН работать".

При этом, по мнению Кисляка, «разговаривать надо со всеми и везде, и американцы, как бы они ни пытались из себя строить абсолютно исключительную и единственную востребованную нацию в мире, таковой на самом деле не являются».

"В ООН представлены все государства, и нам очень важно, чтобы нас хорошо понимали в мире, и чтобы американцам все же приходилось оглядываться на общественное мнение в мире тоже", — сказал он.