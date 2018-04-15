Асад определил сроки восстановления экономики Сирии 

Президент Сирии Башар Асад назвал сроки, которые потребуются для восстановления страны. Об этом сообщило РИА «Новости».
По словам Асада, полное восстановление инфраструктуры займет не менее 10-15 лет. На это потребуется 400 миллиардов долларов.
Соответствующее заявление сирийский лидер сделал на встрече с делегацией российских парламентариев.
В субботу, 14 апреля, рано утром западная коалиция в составе США, Великобритании и Франции направила в сторону Сирии около 110 ракет. Местные противоракетные установки смогли отразить большую часть из них. Однако в результате обстрела погибли три мирных жителя.
В российской Госдуме заявили, что коалиция нанесла удар по Сирии, чтобы помешать ОЗХО провести независимое и объективное расследование на предмет применения химического оружия в сирийской Думе. Аналогичное заявление было размещено и на сайте Кремля: в нем подчеркивается, что страны Запада осуществили бомбардировки, не дождавшись результатов объективного расследования.