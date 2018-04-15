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Асад определил сроки восстановления экономики Сирии
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Асад определил сроки восстановления экономики Сирии 

360tv.ru 39 минут назад
Фото: 360tv.ru
Президент Сирии Башар Асад назвал сроки, которые потребуются для восстановления страны. Об этом сообщило РИА «Новости».
По словам Асада, полное восстановление инфраструктуры займет не менее 10-15 лет. На это потребуется 400 миллиардов долларов.
Соответствующее заявление сирийский лидер сделал на встрече с делегацией российских парламентариев.
В субботу, 14 апреля, рано утром западная коалиция в составе США, Великобритании и Франции направила в сторону Сирии около 110 ракет. Местные противоракетные установки смогли отразить большую часть из них. Однако в результате обстрела погибли три мирных жителя.
В российской Госдуме заявили, что коалиция нанесла удар по Сирии, чтобы помешать ОЗХО провести независимое и объективное расследование на предмет применения химического оружия в сирийской Думе. Аналогичное заявление было размещено и на сайте Кремля: в нем подчеркивается, что страны Запада осуществили бомбардировки, не дождавшись результатов объективного расследования.
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