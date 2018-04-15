Эксперт прокомментировал реакцию швейцарской лаборатории на слова Лаврова о веществе BZ 

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с RT пояснил реакцию швейцарской химической лаборатории на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова касательно вещества BZ, состоявшего на вооружении Великобритании и США.
«Очевидно, что в настоящий момент институты, которые должны отвечать за региональную и глобальную безопасность, в том числе и ОЗХО, подвержены очень серьёзному давлению со стороны внешних сил… Мы видели, как представители Великобритании, США и других государств, не дожидаясь не то чтобы итогов, но даже начала расследования, обвинили наше государство. В этом контексте любая информация, которая может поставить под сомнение их голословные выводы, очень невыгодна коллективному Западу. Поэтому, естественно, лаборатории, в том числе и швейцарская, которая рассказала о BZ, будут под давлением», — сказал он.
Данюк также предположил, что, вероятно, в будущем данные о непричастности российской стороны к ситуации с экс-полковником ГРУ и его дочерью будут официально предоставлены мировой общественности.
«Не исключаю, рано или поздно на официальном уровне будет заявлено, что Россия к делу об отравлении Скрипалей не имела никакого отношения. Но самая главная стратегическая задача была достигнута. Теперь в информационном пространстве существует определённая смысловая связка: Москва, Кремль, отравление Скрипаля», — заключил эксперт.
Ранее швейцарская химическая лаборатория в Шпице опубликовала сообщение в Twitter, в котором говорится, что организация не может комментировать заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
14 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что исследовательский центр в швейцарском городе Шпиц по итогам экспертизы образцов, отобранных на месте происшествия в Солсбери, пришёл к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении Британии и США.