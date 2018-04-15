Ещё
Эксперт прокомментировал реакцию швейцарской лаборатории на слова Лаврова о веществе BZ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт прокомментировал реакцию швейцарской лаборатории на слова Лаврова о веществе BZ 

RT на русском 1 час назад
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с RT пояснил реакцию швейцарской химической лаборатории на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова касательно вещества BZ, состоявшего на вооружении Великобритании и США.
«Очевидно, что в настоящий момент институты, которые должны отвечать за региональную и глобальную безопасность, в том числе и ОЗХО, подвержены очень серьёзному давлению со стороны внешних сил… Мы видели, как представители Великобритании, США и других государств, не дожидаясь не то чтобы итогов, но даже начала расследования, обвинили наше государство. В этом контексте любая информация, которая может поставить под сомнение их голословные выводы, очень невыгодна коллективному Западу. Поэтому, естественно, лаборатории, в том числе и швейцарская, которая рассказала о BZ, будут под давлением», — сказал он.
Данюк также предположил, что, вероятно, в будущем данные о непричастности российской стороны к ситуации с экс-полковником ГРУ и его дочерью будут официально предоставлены мировой общественности.
«Не исключаю, рано или поздно на официальном уровне будет заявлено, что Россия к делу об отравлении Скрипалей не имела никакого отношения. Но самая главная стратегическая задача была достигнута. Теперь в информационном пространстве существует определённая смысловая связка: Москва, Кремль, отравление Скрипаля», — заключил эксперт.
Ранее швейцарская химическая лаборатория в Шпице опубликовала сообщение в Twitter, в котором говорится, что организация не может комментировать заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
14 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что исследовательский центр в швейцарском городе Шпиц по итогам экспертизы образцов, отобранных на месте происшествия в Солсбери, пришёл к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении Британии и США.
RT на русском: последние новости
Штайнмайер: мы не должны объявлять Россию врагом Швейцарская лаборатория отреагировала на заявление Лаврова о веществе BZ‍ В МИД заявили, что у России есть ответ на попытки силового давления США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ракеты Трампа подстрелили рубль239
Штайнмайер встал на защиту России302
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова176
Лондон введет санкции против российских олигархов376
В Москве сел самолет с поврежденным фюзеляжем7
Видео
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика
00:15
Асад похвалил российские оружие
Армия В мире
00:58
Подписчики ополчились на Галкина
Шоу-бизнес
03:51
«Это хулиганство в международных отношениях»
Политика Статьи
00:24
США показали удар подлодки по Сирии
Армия
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:00
Отравление Скрипалей сравнили со штурмом «Норд-Оста»
Происшествия
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение