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Глава МИД Франции обвинил Россию в покрывательстве Асада
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Глава МИД Франции обвинил Россию в покрывательстве Асада
РИА Новости
1 час назад
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Фото:
РИА Новости
Глава
МИД
Франции
обвинил
Россию
в покрывательстве Асада и призвал оказать на него давление
Развитие ситуации — в спецпроекте
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