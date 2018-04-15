Дети Асада отдохнули в «Артеке»

Асад заявил, что его дети в прошлом году отдыхали в «Артеке»

Дмитрий Саблин. Сирийский президент Башар Асад на встрече с российскими парламентариями заявил, что его дети в прошлом году были в лагере "Артек", рассказал журналистам координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии , председатель патриотической платформы "Единой России" "Мы хотели бы в первую очередь сосредоточиться на партийной работе с молодежью, организовать лагеря на несколько недель. Мои дети в прошлом году были в "Артеке". Они после этой поездки лучше стали понимать Россию. На днях рассказали мне, что скоро будет закончено строительство крымского моста", — передал Саблин слова президента Сирии. Официальная делегация парламентариев РФ прибыла с официальным визитом в Сирию 11 апреля.