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Китайский представитель призвал к урегулированию сирийской проблемы в рамках международного права
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Китайский представитель призвал к урегулированию сирийской проблемы в рамках международного права 

ИА Синьхуа 1 час назад
ООН, 15 апреля /Синьхуа/ — После нанесения США, Францией и Великобританией военного удара по Сирии Совет Безопасности ООН в субботу созвал экстренное заседание, на котором постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй призвал стороны вернуться в рамки международного права и разрешить проблему путем диалога и консультаций.
Ма Чжаосюй указал, что Китай призывает заинтересованные стороны отказаться от любых действий, которые могут привести к эскалации ситуации, вернуться в рамки международного права и разрешить проблему путем диалога и консультаций.
По словам дипломата, Пекин считает необходимым провести всестороннее, справедливое и объективное расследование предполагаемой химической атаки в Сирии и получить достоверное заключение, которое может пройти проверку временем. До этого стороны не должны основываться на предположениях. Политическое урегулирование является единственным способом разрешения сирийской проблемы, и соответствующие стороны должны продолжать поддержку лидирующей роли ООН в качестве посредника и неустанные усилия, направленные на содействие политическому урегулированию сирийской проблемы.
СБ ООН провел голосование по резолюции России, в которой содержится призыв прекратить удары по Сирии. За документ проголосовали трое из 15 членов СБ ООН, против него выступили восемь стран, еще четыре страны воздержались, в итоге резолюция не была принята.
Ма Чжаосюй после голосования заявил, что Китай неизменно выступает против использования силы в международных отношениях, придерживается уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности всех стран. Любые односторонние военные действия в обход Совбеза нарушают цели и принципы Устава ООН, противоречат международному праву и основным нормам международных отношений, и лишь осложнят ситуацию в Сирии. Основываясь на этой принципиальной позиции, Китай проголосовал за резолюцию РФ. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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