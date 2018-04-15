Китайский представитель призвал к урегулированию сирийской проблемы в рамках международного права

Ма Чжаосюй указал, что Китай призывает заинтересованные стороны отказаться от любых действий, которые могут привести к эскалации ситуации, вернуться в рамки международного права и разрешить проблему путем диалога и консультаций.

По словам дипломата, Пекин считает необходимым провести всестороннее, справедливое и объективное расследование предполагаемой химической атаки в Сирии и получить достоверное заключение, которое может пройти проверку временем. До этого стороны не должны основываться на предположениях. Политическое урегулирование является единственным способом разрешения сирийской проблемы, и соответствующие стороны должны продолжать поддержку лидирующей роли ООН в качестве посредника и неустанные усилия, направленные на содействие политическому урегулированию сирийской проблемы.

СБ ООН провел голосование по резолюции России , в которой содержится призыв прекратить удары по Сирии. За документ проголосовали трое из 15 членов СБ ООН, против него выступили восемь стран, еще четыре страны воздержались, в итоге резолюция не была принята.

Ма Чжаосюй после голосования заявил, что Китай неизменно выступает против использования силы в международных отношениях, придерживается уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности всех стран. Любые односторонние военные действия в обход Совбеза нарушают цели и принципы Устава ООН, противоречат международному праву и основным нормам международных отношений, и лишь осложнят ситуацию в Сирии. Основываясь на этой принципиальной позиции, Китай проголосовал за резолюцию РФ. —0—