Сирийские фанаты оскорбляли Трампа во время матча «Джихада». Видео 

Болельщики клуба «Тишрин» оскорбляли президента США Дональда Трампа во время матча чемпионата Сирии с «Джихадом» (5:1). В частности, они вывесили баннер на котором послали главу государства на три буквы, а на рабском написали: «Прекрати убивать людей под лозунгами мира». Песни про президента США были примерно такого же содержания.
Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии. Это было сделано в ответ на химическую атаку, в которой Запад обвиняет сирийскую армию. Трамп после этого заявил, что гордится американской армией, и что скоро она станет лучшей в истории страны.
"Тишрин" занимает четвертое место в чемпионате Сирии, а «Джихад», идет последним.