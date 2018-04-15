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Британия готовится к атаке хакеров из РФ на объекты инфраструктуры
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Британия готовится к атаке хакеров из РФ на объекты инфраструктуры 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Спецслужбы Великобритании готовы дать «пропорциональный» ответ на кибератаки со стороны России.
Как сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источники в британских органах безопасности, британское ведомство по киберразведке — Центр правительственной связи (GCHQ) — и министерство обороны находятся наготове для того, чтобы нанести ответный удар в случае атаки российских хакеров.
«Если они будут действовать против нас агрессивно, конечно, у нас будет возможность сделать им что-то», — приводит издание слова одного из источников.
Уточняется, что британские власти ожидают кибератаки на ключевые объекты инфраструктуры страны, в том числе на учреждения системы здравоохранения.
Кроме того, по данным издания, Лондон ожидает распространения хакерами компромата на членов британского кабинета министров, парламентариев и других высокопоставленных лиц.
Издание отмечает, что британские киберэксперты находятся в состоянии готовности для того, чтобы дать России «пропорциональный» ответ.
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