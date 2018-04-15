Британия готовится к атаке хакеров из РФ на объекты инфраструктуры

Спецслужбы Великобритании готовы дать «пропорциональный» ответ на кибератаки со стороны России

Как сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источники в британских органах безопасности, британское ведомство по киберразведке — Центр правительственной связи (GCHQ) — и министерство обороны находятся наготове для того, чтобы нанести ответный удар в случае атаки российских хакеров.

«Если они будут действовать против нас агрессивно, конечно, у нас будет возможность сделать им что-то», — приводит издание слова одного из источников.

Уточняется, что британские власти ожидают кибератаки на ключевые объекты инфраструктуры страны, в том числе на учреждения системы здравоохранения.

Кроме того, по данным издания, Лондон ожидает распространения хакерами компромата на членов британского кабинета министров, парламентариев и других высокопоставленных лиц.

Издание отмечает, что британские киберэксперты находятся в состоянии готовности для того, чтобы дать России «пропорциональный» ответ.