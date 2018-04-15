Ещё
Асад надеется на участие российского бизнеса в восстановлении страны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Асад надеется на участие российского бизнеса в восстановлении страны 

РИА Новости 28 минут назад
АСАД НА ВСТРЕЧЕ С ПАРЛАМЕНТАРИЯМИ РФ ЗАЯВИЛ, ЧТО ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИРИИ ВЛАСТИ ЖДУТ КОМПАНИИ ИЗ РОССИИ, У НИХ БУДУТ ВСЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ — САБЛИН
РИА НОВОСТИ
РИА Новости: последние новости
Швейцарская лаборатория ушла от ответа на заявление Лаврова о химикате BZ‍ Косачев прокомментировал итоги голосования в Совбезе ООН по Сирии Объем инвестиций в транспорт нужно увеличить к 2024 году, заявил Соколов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Штайнмайер встал на защиту России230
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова105
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии312
США выдвинули ультиматум Сирии793
Лондон введет санкции против российских олигархов124
Видео
00:15
Асад похвалил российские оружие
Армия В мире
03:51
«Это хулиганство в международных отношениях»
Политика
00:24
США показали удар подлодки по Сирии
Армия
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:00
Отравление Скрипалей сравнили со штурмом «Норд-Оста»
Происшествия
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
01:58
Британия задумалась об «ответной» кибератаке на Россию
Политика
04:28
«Удары по Сирии показали неготовность ЕС к войне»
В мире
05:28
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение