Асад надеется на участие российского бизнеса в восстановлении страны 

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Швейцарская лаборатория ушла от ответа на заявление Лаврова о химикате BZ‍

Косачев прокомментировал итоги голосования в Совбезе ООН по Сирии

Объем инвестиций в транспорт нужно увеличить к 2024 году, заявил Соколов