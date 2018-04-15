Депутат Госдумы: Асад оценил восстановление экономики Сирии в $400 млрд 

ДАМАСК, 15 апреля. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад на встрече с делегацией РФ в Дамаске заявил, что восстановление сирийской экономики требует $400 млрд Об этом сообщил журналистам глава делегации, руководитель группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.
"Важная тема — восстановление инфраструктуры, это будет стоить не меньше чем в $14 млрд, на это понадобится 10-15 лет", — привел Саблин слова Асада.
Сирийский лидер также заявил, что не ждет для работы в стране западные нефтегазовые компании, добавил Саблин.
"Мы не ждем здесь западные компании, особенно в нефтегазовой сфере. Я говорил об этом с президентом [России Владимиром] Путиным в Сочи, мы хотим, чтобы здесь работали российские компании, надеемся на их быстрое продвижение", — привел Саблин слова Асада.