Депутат Госдумы: Асад оценил восстановление экономики Сирии в $400 млрд

"Важная тема — восстановление инфраструктуры, это будет стоить не меньше чем в $14 млрд, на это понадобится 10-15 лет", — привел Саблин слова Асада.

Сирийский лидер также заявил, что не ждет для работы в стране западные нефтегазовые компании, добавил Саблин.