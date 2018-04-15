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Асад отметил превосходство русского оружия
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Асад отметил превосходство русского оружия 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Президент Сирии провел встречу с российскими парламентариями.
Президент Сирии Башар Асад положительно отозвался о русском оружии и отметил его превосходство над западным. Такое заявление сделал член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк по итогам встречи российских парламентариев с сирийским лидером.
Депутат отметил, что встреча с Асадом прошла конструктивно. По словам Железняка, представители РФ и глава САР в ходе беседы обсудили сохранение исторического наследия в Сирии, которые пытались уничтожить террористы.
В свою очередь губернатор ХМАО Наталья Комарова, которая также принимала участие во встрече, заявила президент Сирийской Арабской Республики назвал удары Запада по САР агрессией.
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