Асад отметил превосходство русского оружия

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В Совфеде прокомментировали итоги голосования в Совете Безопасности ООН по Сирии

В Госдуме заверили, что ответные меры на санкции США не затронут российских граждан

Действия США в Сирии не останутся без последствий — посол России в США