Россия готова развивать взаимодействие с ЛАГ 

Россия готова развивать взаимодействие с Лигой арабских государств (ЛАГ) в целях обеспечения региональной безопасности, вместе они могут способствовать активизации политического урегулирования и восстановления в Сирии и Ираке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия готова всемерно развивать взаимодействие с ЛАГ в целях обеспечения региональной безопасности. Рассчитываю, что в условиях, складывающихся после разгрома основных сил ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" — прим. ТАСС) в Сирии и Ираке, мы вместе сможем способствовать активизации процессов политического урегулирования и постконфликтного восстановления в этих странах, решению насущных гуманитарных задач", — говорится в приветствии главы государства участникам заседания ЛАГ, опубликованном в воскресенье на сайте Кремля.