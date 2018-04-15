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В МИД Польши призвали воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации в Сирии
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В МИД Польши призвали воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации в Сирии 

RT на русском 1 час назад
Об этом сообщает «Польское радио».
«Польша призывает удержаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации», — говорится в специальном сообщении польского внешнеполитического ведомства.
Между тем пресс-секретарь МИД Польши Артур Ломпарт сказал, что до сих пор те, кто применяли химическое оружие, были ненаказуемы, а отсутствие соответствующей реакции на такого рода действия побуждает к очередным атакам с использованием запрещённого международными законами оружия.
«Операцию США и их союзников следует рассматривать в контексте необходимости предотвращения очередных ударов и потребности защитить гражданское население», — добавил он.
Ранее начальник Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии Ги Пармелен заявил, что США, Великобритании и Франции следовало дождаться результатов проверки экспертами сообщений о применении химоружия в сирийской Думе.
RT на русском: последние новости
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