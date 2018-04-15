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Косачева удивила позиция одной из стран при голосовании в Совбезе ООН
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Косачева удивила позиция одной из стран при голосовании в Совбезе ООН 

360tv.ru 16 минут назад
Фото: 360tv.ru
Голосование в стенах ООН по российскому проекту резолюции прошло предсказуемым образом, однако позиция одной из стран удивила. Об этом рассказал глава комиссии Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев.
Сенатор не уточнил, позиция какой страны стала для него «неожиданностью» во время экстренного заседания Совбеза.
Известно, что документ поддержали Китай и Боливия, а Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия воздержались. Остальные восемь членов, включая США, Францию и Великобританию, высказались против.
Голосование прошло «почти без неожиданностей и почти без комментариев, за исключением одной позиции — не ожидал», заметил Косачев.
Россия распространила проект резолюции с осуждением «агрессии в отношении Сирии со стороны США и их союзников». Документ требовал воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права.
Сразу после этого США, Великобритания и Франция распространили собственный проект резолюции, который осуждает применение химического оружия и требует создания независимого механизма расследования таких инцидентов.
В субботу, 14 апреля, коалиция упомянутых трех стран нанесла массированный ракетный удар по территории Сирии. Поводом стало предполагаемое применение химического оружия 7 апреля в сирийском городе Дума.
Прозападную резолюцию подготовила делегация Франции. Авторы документа внесли в него требования к Сирии по сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия. Обсуждение резолюции состоится в понедельник, 16 апреля.
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