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Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
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Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова химикате BZ 

Газета.Ru 32 минуты назад
Лаборатория Шпица, Швейцария, отреагировала на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о химикате BZ. Об этом говорится в твиттере лаборатории.
>> Лавров рассказал, что Скрипалей отравили веществом BZ
Накануне Лавров сослался на выводы специалистов лаборатории Шпица. По его словам, они выяснили, что Сергей и Юлия Скрипаль могли быть отравлены веществом BZ, которое использовалось странами НАТО.
"Только ОЗХО может прокомментировать это заявление. Но мы можем повторить то, что сказали 10 дней назад: у нас нет никаких сомнений, что [лаборатория] Портон-Даун идентифицировала "Новичок". Портон-Даун, как и Шпиц, — одобренные ОЗХО лаборатории", — говорится в сообщении швейцарской лаборатории.
Там добавили, что стандарты проверки в этих лабораториях "настолько высоки, что им можно доверять".
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Комментарии4  Ещё 5 источников 
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