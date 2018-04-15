Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова химикате BZ

Лаборатория Шпица, Швейцария, отреагировала на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о химикате BZ. Об этом говорится в твиттере лаборатории.

Накануне Лавров сослался на выводы специалистов лаборатории Шпица. По его словам, они выяснили, что Сергей и Юлия Скрипаль могли быть отравлены веществом BZ, которое использовалось странами НАТО.

"Только ОЗХО может прокомментировать это заявление. Но мы можем повторить то, что сказали 10 дней назад: у нас нет никаких сомнений, что [лаборатория] Портон-Даун идентифицировала "Новичок". Портон-Даун, как и Шпиц, — одобренные ОЗХО лаборатории", — говорится в сообщении швейцарской лаборатории.

Там добавили, что стандарты проверки в этих лабораториях "настолько высоки, что им можно доверять".