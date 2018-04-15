Американская Ассоциация по контролю над вооружениями осудила удар по Сирии

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Косачёва удивила позиция одной из стран при голосовании в Совбезе по Сирии

Посол РФ в США: действия Великобритании, Франции и США в Сирии не останутся без последствий

В Госдуму внесён законопроект об ответных мерах на антироссийскую политику США