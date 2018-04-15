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Американская Ассоциация по контролю над вооружениями осудила удар по Сирии
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Американская Ассоциация по контролю над вооружениями осудила удар по Сирии 

Говорит Москва 27 минут назад
«Широко разошедшееся утверждение, что президент имеет право принимать меры военного характера, исходя исключительно из своих соображений, поднимает вопросы в области соблюдения конституции и вызывает озабоченность по поводу возможности президента инициировать военные действия в отношении других стран, в том числе против Северной Кореи. Таким образом это может привести к использованию ядерного оружия», — говорится в заявлении глав Ассоциации Дэрила Киболла и Тома Кантримэна.
Эксперты, в частности, озабочены тем, что ракетный удар по Сирии был нанесён без спецразрешения американского Конгресса. Кроме того они опасаются, что заявления Трампа несут риск прямого противостояния с Россией.
«Устав ООН запрещает угрозы или применение силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства. Есть три исключения, ни одно из которых не попадает под данный случай: Дамаск не давал согласия на авиаудары, американский Совбез не санкционировал авиаудары, и США не действуют в порядке самообороны», — говорится в заявлении.
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