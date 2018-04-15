Американская Ассоциация по контролю над вооружениями осудила удар по Сирии 

«Широко разошедшееся утверждение, что президент имеет право принимать меры военного характера, исходя исключительно из своих соображений, поднимает вопросы в области соблюдения конституции и вызывает озабоченность по поводу возможности президента инициировать военные действия в отношении других стран, в том числе против Северной Кореи. Таким образом это может привести к использованию ядерного оружия», — говорится в заявлении глав Ассоциации Дэрила Киболла и Тома Кантримэна.
Эксперты, в частности, озабочены тем, что ракетный удар по Сирии был нанесён без спецразрешения американского Конгресса. Кроме того они опасаются, что заявления Трампа несут риск прямого противостояния с Россией.
«Устав ООН запрещает угрозы или применение силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства. Есть три исключения, ни одно из которых не попадает под данный случай: Дамаск не давал согласия на авиаудары, американский Совбез не санкционировал авиаудары, и США не действуют в порядке самообороны», — говорится в заявлении.