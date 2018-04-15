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Западная тройка внесла в Совбез ООН свой проект резолюции по Сирии
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Западная тройка внесла в Совбез ООН свой проект резолюции по Сирии 

BFM.RU 31 минуту назад
Франция, Великобритания и США внесли в Совбез ООН свой проект резолюции по Сирии. Переговоры по проекту предварительно, начнутся в понедельник, сообщает ТАСС.
Пока неизвестно, когда именно соавторы проекта резолюции собираются вынести его на голосование. Ранее стало известно, что западная тройка передала странам — членам Совбеза ООН черновик документа, в котором осуждается применение химического оружия в Сирии, в том числе еще неподтвержденный случай в пригороде Дамаска в Думе 7 апреля.
В проекте предусматривается создание механизма для расследования подобных инцидентов. Подготовкой проекта занималась Франция. В документе содержится призыв к властям Сирии к сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), беспрепятственному доступу для гуманитарной помощи и проведения медицинских эвакуаций населения в случае необходимости. Ранее на экстренном заседании Совбеза ООН был отклонен российский проект резолюции, осуждающий ракетный удар, нанесенный по Сирии США, Великобританией и Францией.
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