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10-15 лет и 400 млрд долларов: Асад назвал, что нужно для восстановления Сирии
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10-15 лет и 400 млрд долларов: Асад назвал, что нужно для восстановления Сирии 

ИА «Сусанин» 47 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Дамаск. Сирия. Президент Сирии Башар Асад заявил, что для восстановления Сирии необходимо 10-15 лет и 400 млрд долларов. По его словам, страна продолжит свое независимое и суверенное развитие, несмотря на повестку, навязываемую западом, сообщает Интерфакс.
«Президент Асад сказал, что потребуется около 400 млрд долларов на восстановление инфраструктуры Сирийской Арабской Республики, на это уйдет, по его оценкам, от 10 до 15 лет», — заявил по итогам встречи координатор группы Госдумы по связи с парламентом САР Дмитрий Саблин.
Асад также заявил, что после американских бомбардировок народ Сирии перестал бояться страны НАТО.
Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по ряду целей в Сирии.
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